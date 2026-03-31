Od najnovijeg Hronološki Kanadski premijer Mark Karni osudio je ono što je nazvao „ilegalnom invazijom“ Izraela na Liban.

Govoreći u Kvebeku, rekao je novinarima: „To je ilegalna invazija, to je invazija na Liban, to je kršenje njihovog teritorijalnog suvereniteta“. „Sa praktične tačke gledišta, libanska vlada je zabranila Hezbolah, pokušava da preduzme mere protiv Hezbolaha, njegovih terorističkih aktivnosti i pretnji Izraelu. To je navodno opravdanje za ovu invaziju i zato je osuđujemo“, tvrdio je on. Ova izjava dolazi nakon što je izraelski ministar odbrane Izrael Kac najavio da će