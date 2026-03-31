Iranski ambasador ostaje u Bejrutu: Liban ga prethodno proglasio personom non grata

Iran je danas saopštio da će ambasador u Libanu Mohamed Reza Šibani, koga je Vlada Libana proglasila za personu non grata, ostati u Bejrutu. - Naša ambasada u Libanu je aktivna.

Naš ambasador, nakon komentara relevantnih libanskih tela i donetih zaključaka, nastaviće svoju misiju u Bejrutu i ​​još uvek je tamo - rekao je novinarima portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei. Libanski zvaničnici za sada nisu komentarisali ovaj stav Irana. Libanska militantna grupa Hezbolah ušla je u rat na strani Irana i napala Izrael, koji je odgovorio invazijom na južni Liban i bombardovanjem delova glavnog grada, Bejruta. Zdravstveni