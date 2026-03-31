Italija zadala novi udarac Americi! Posle Španije, još jedna NATO saveznica povukla dramatičan potez zbog Irana: Ovo se Trampu neće svideti (foto)

Italija je odbila da dozvoli američkim vojnim avionima da slete na vazduhoplovnu bazu Sigonela na Siciliji pre nego što polete na Bliski istok, rekao je u utorak izvor blizak ovom pitanju, potvrđujući novinski izveštaj, prenosi Rojters.

Dnevni list Korijere dela Sera je objavio da je trebalo američki bombarderi da slete u bazu na istoku Sicilije pre nego što nastave let ka Bliskom istoku. Prema pisanju lista, dozvola je odbijena jer Sjedinjene Države nisu tražile zvanično odobrenje niti se konsultovale sa italijanskom vojskom, što je potrebno prema sporazumima koji regulišu korišćenje američkih vojnih objekata u Italiji. Izvor, koji je želeo da ostane anoniman jer nije ovlašćen da razgovara sa