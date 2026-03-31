Topić sa klupe gledao rapsodiju Šeja! Šampion posle produžetka srušio hrabre Pistonse, Kanađanin ubacio 47 poena! (video)

Košarkaši Oklahome su na domaćem terenu pobedili Detroit posle produžetka sa 114:110 i tako postali prvi tim koji je stigao do 60 pobeda ove sezone.

Bez čitave petorke hrabri Pistonsi pružili su sjajan otpor aktuelnom šampionu. Nije bilo Kejda Kaningema, Džejlena Durena, Tobajasa Herisa, Dankana Robinsona i Ajzee Stujarta u sastavu Detroita, ali ekipa trenera Džej Bi Bikerstafa uspela je da nadoknadi -15 i izbori produžetak. Šej Gildžs Aleksander je bio najzaslužniji za ovu pobedu Oklahome pošto je meč završio sa 47 poena. Adžej Mičel je pobedi doprineo sa 14, a Čet Holmgren sa 13 poena. Na drugoj strani,