Usvojen zakon: Izrael uveo smrtnu kaznu za Palestince sa Zapadne obale

Parlament Izraela usvojio je danas zakon prema kojem se za Palestince, koji budu osuđeni za ubistvo Izraelaca, uvodi smrtna kazna, i to je krupna pobeda za ekstremnu desnicu u ovoj zemlji koja je žestoko agitovala za to.

Premijer Benjamin Netanjahu lično je došao u parlament da glasa za usvajanje zakona. Prema njegovim odredbama, Palestincima sa Zapadne obale koji budu osuđeni za ubistvo na nacionalnoj osnovi sledi - vešanje. Ako je osuđenik državljanin Izraela, sud bira da li će da ga osudi na smrt ili na doživotni zatvor. Zakon nije retroaktivan i primenjivaće se samo za ubuduće. Ovaj propis žestoko su kritikovale i palestinske i izraelske organizacije za ljudska prava,