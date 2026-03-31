Zastoja nema, sve teče! Trenutno najopterećeniji Brankov most, ali sve se kreće: Na Pančevcu kao podmazano kad nema kiše (foto)…

Za razliku od jučerašnjeg špica, u Beogradu jutros nema većih gužvi i zastoja, a svemu tome dopisnosi i činjenica da je kiša koja je padala danima konačno - stala.

GSP ide uobičajeno za radni dan. Saobraćaj u Srbiji odvija se na mestimično mokrim kolovozima i uz smanjenu vidljivost, a na granicama ima zadržavanja za teretna vozila. Auto-moto Savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da promenljivi uslovi vožnje i hladna jutra i noći i dalje zahtevaju dodatni oprez. Na putevima u višim i planinskim predelima, gde meteorolozi najavljuju i slab sneg, vozačima se savetuje da budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na putu.