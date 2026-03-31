"Zatečena sam..." Goga Sekulić zanemela na vest da je preminuo Mikan Kozomara: Imali su duet, a evo ko ih je upoznao

Mikan Kozomara, pop pevač, autor i voditelj emisije "Opušteno sa vama", iznenda je preminuo posle teške bolesti u 69. godini.

Kozomara je bio pevač, kantautor, pesnik, TV voditelj, a oprobao se i kao glumac, dok se u slobodno vreme bavio slikanjem. Vest da je preminuo zatekla je mnoge koji su ga poznavali. jedna od njih je i pevačica Goga Sekulić, koja je 2002. godine sa Mikanom snimila duet "Pesma ljubavi". - Baš mi je žao. Zatečena sam... Upoznali smo se preko porodičnog kuma davnih godina i tako je došlo do saradnje. Nastupili smo na festivalu "Sunčane skale" u Herceg Novom, gde je