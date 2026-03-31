Direktor policije o protestu ispred Rektorata: Neprimeren napad na policiju, napadnuta zato što radi svoj posao

Direktor policije Dragan Vasiljević saopštio je da Uprava kriminalističke policije (UKP), po nalogu Višeg javnog tužilaštva, i dalje pretresa zgradu rektorata i da je do sada pronađeno više topovskih udara, petardi, sprejeva, toki-vokija, gas-maske, veći broj transparenata i medicinskih sredstava.

Napomenuo je da će biti uzeti i snimci nadzornih kamera jer, kako kaže, one dokumentuju ulazak u Filozofski fakultet i da će se sa njih videti kada, u koje vreme i kako je navedena studentkinja ušla na fakultet. Videće se kako i kada se inače ulazi na fakultet i da li se poštuju propisi, dodao je. Pripadnici UKP-a se od jutros nalaze u Rektoratu, a tokom celog dana se i građani okupljaju ispred ove zgrade. Od 19 časova je zvanično i počeo protest ispred Rektorata,