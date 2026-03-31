"Hvala za poruke mržnje": Jago posle pobede Zvezde imao jasnu poruku za kritičare

Plejmejker Crvene zvezde Jago dos Santos, oglasio se na društvenim mrežama nakon napete pobede crveno-belih nad Dubaijem rezultatom 84:82.

Ekipa Saše Obradovića uspela je da slavi na domaćem terenu Jago je postigao četiri poena i pet asistencija, a posle važnog trijumfa rešio je da pošalje poruku onima koji nisu verovali u njega. "Hvala svima za poruke mržnje. Zato postajete bolji i bolji, jer ne treba ponižavate druge, da biste se osećali jako. Gore brodovi", napisao je na instagram profilu. Brazilac u poslednje vreme nije uspevao da pokaže najbolje partije u dresu Zvezde, što je bilo naročito