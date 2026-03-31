Otkaz pred meč Srbija - Saudijska Arabija: Uzalud što je odveo ekipu i na Svetsko prvenstvo

Uoči prijateljske utakmice između Srbije i Saudijske Arabije, stižu vesti da će ovo biti i poslednji put da Erv Renar vodi "arapske sokolove".

Poznati trener koji je pravio ogromne uspehe sa Zambijom i Obalom Slonovače dobio je otkaz pred Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, a uskoro se očekuje i imenovanje novog selektora. Navodno, Renara bi trebalo da nasledi inače Sad Al-Šehri, trener Al Etifaka, koji je prethodno bio i vršilac dužnosti selektora Saudijske Arabije. Kako se navodi, Renar je dobio otkaz zbog toga što je njegova ekipa izgledala jako loše protiv Egipta, kada je pre četiri dana