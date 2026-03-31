Srbija "na srce" slavila u Bačkoj Topoli: Makazice i Mitar režirali preokret

Srbija je pobedila Saudijsku Arabiju 2:1 (0:1) u prijateljskoj utakmici koja je odigrana u Bačkoj Topoli.

Tim Veljka Paunovića je bio ubedljiv na startu, pa iako je gubio već od 8. minuta, bilo je jasno da će uslediti preokret. Tako je bilo. Najpre je Strahinja Pavlović doneo izjednačenje, a onda je i kapiten, svojim zaštitnim znakom, postigao gol za pobedu. Srbija je dobro počela, imala je posed, igrala na strani Saudijaca, ali nikako nije uspevala da to i naplati. Za razliku od Orlova, gosti su prvu šansu iskoristili. Propust reprezentacije Srbije okarakterisan je