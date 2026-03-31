Uhapšen nasilnik iz Rakovice: Satarom demolirao lokal i opljačkao nekoliko gostiju

Policija je uhapsila D. D. (37) zbog sumnje da je preksinoć u jednom restoranu u Rakovici u Beogradu satarom demolirao lokal i opljačkao nekoliko gostiju. Osumnjičeni se tereti za krivična dela nasilničko ponašanje i teška krađa. "Osumnjičenom je po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušan u tužilaštvu", kaže izvor. Podsetimo, muškarac je pre dve večeri upao u restoran u Rakovici koji je bio pun gostiju i