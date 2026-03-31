Uživo, obraća se Veljko Paunovć: Selektor Srbije komentariše pobedu Orlova u Bačkoj Topoli

Srbija je pobedila Saudijsku Arabiju, a utiske posle trijumfa od 2:1 izneće selektor Orlova Veljko Paunović. Konferenciju možete pratiti uživo u tekstualnom prenosu uz MONDO... Srbija je pobedila Saudisjaku Arabiju u prijateljskom meču. Slavila je 2:1, posle preokreta i golova Strahinje Pavlovića i Aleksandra Mitrovića. Posle meča utiske će izneti selektor Veljko Paunović.