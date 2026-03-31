Stevanić: Sve dok sviraju dragačevske trube, oni će da gube; GG “Jedan tim“: Na krilima studenata do konačne pobede

LUČANI – Srpska napredna stranka (SNS) i Grupa Građana „Jedan Tim“, koje su osvojile prvo i drugo mesto na lokalnim izborima u Lučanima i jedine ušle u lokalnu Skupštinu koja ima 35 odborničkih mesta, ocenile su izborne rezultate – kao pobedu.

Grupa građana koja je osvojila oko 33 odsto glasova i 12 odborničkih mandata sa listom podržanom od studenata „Zvuk pravde – Zajedno za studente“ ocenila je to kao pobedu „jer su pokazali hrabrost i uspravljenost protiv ujedinjene koalicije zla i njihovih fantoma“. Oni su zahvalili svim građanima koji su glasali za njih, kao i radnicima vojne fabrike „Milan Blagojević“ koji su „uprkos velikim pritiscima“ koje su trpeli „glasali po savesti“, kao i kontrolorima „koji