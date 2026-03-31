Niški studenti pozivaju na skup podrške optuženom za gađanje gradonačelnika jajima

Niški studenti u blokadi organizovaće danas u 11.30 časova ispred zgrade Višeg i Osnovnog suda u tom gradu skup podrške Arsenu Milosavljeviću, studentu kom će u podne početi glavni pretres zbog gađanja gradonačelnika Dragoslava Pavlovića jajima.

Naziv skupa je "Ne damo Arsena", a iz neformalne grupe studenata poručuju da "niko ne sme da ostane sam". Optužnica protiv Milosavljevića je najpre odbijena, ali je Apelacioni sud poništio tu odluku. Južne vesti navode da je protiv studenta pred Višim javnim tužilaštvom u Nišu podignuta optužnica za krivično delo "nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu", kada je 21. marta 2025. godine, zajedno sa drugim studentima i građanima, učestvovao u