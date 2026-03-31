Novosadska policija uhapsila Obrenovčanina - u kamionu mu našli 18 kilograma kokaina

Policija u Novom Sadu je, u saradnji sa VJT iz Sremske Mitrovice, uhapsila Đ.S. (46) iz Obrenovca, pošto su mu u kamionu kojim je upravljao pronašli 18 kilograma kokaina i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika, saopštio je MUP.

Njemu se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dodaje se u saopštenju. „Inspektori novosadske kriminalističke policije su u Šimanovcima, pretresom kamiona kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli kokain i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika“, naveo je MUP. Dodaje da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati i da će biti priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Sremskoj