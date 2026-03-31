Sindikati GSP pokrenuli portal „Zajedno na putu“

Sindikat "Centar" GSP Beograd saopštio je danas da je, u saradnji sa partnerskim sindikatima, pokrenuo portal "Zajedno na putu", koji omogućava vozačima javnog prevoza i građanima da prijave sve probleme koji ugrožavaju bezbednost i tačnost javnog prevoza u Beogradu.

I vozači javnog prevoza i građani će probleme moći da prijave na brz i anoniman način, naveli su iz sindikata u saopštenju. Predsednik sindikata "Centar" Ivan Banković istakao je da će svaka prijava biti obrađena i prosleđena nadležnim organima na hitno rešavanje, dok će saobraćajni tim sindikata pratiti reakcije nadležnih, proveravati stanje na terenu i urgirati ukoliko za tim bude bilo potrebe. "Za samo dva dana smo prikupili više od 150 prijava putem internih