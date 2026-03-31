Studenti u blokadi: Policija se odmah uputila u prostorije za plenume, ponovo ušli i na Filozofski

Studenti u blokadi ocenili su da je zgrada Rektorata Univerziteta u Beogradu danas pretvorena u "prostor talačke krize", da su se policajci uputili pravo u prostorije koje su korišćene za aktivnosti plenuma, a da su pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) kroz zadnji ulaz prošli i ka Filozofskom fakultetu.

Takođe navode da su profesori pušteni da izađu, a da studenti nisu, odnosno da ih policija drži u zgradi. Dodaju da ovakvo postupanje "nije zaboravljivo" i da "neće proći bez posledica". A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) "Za Filozofski fakultet postoji nalog za pretres. Za Rektorat nema odgovora po kom osnovu se u njega ulazi. Filozofski fakultet je, podsećamo, već bio pretresen. Uprkos tome, policija ponovo ulazi,