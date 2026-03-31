Institut Kareja: Policija zakonito reagovala u 9 od 46 događaja na dan lokalnih izbora

Institut za istraživanje korupcije „Kareja“ saopštio je danas da je tokom izbornog dana u 10 opština u Srbiji zabeleženo ukupno 46 slučajeva političkog nasilja i bezbednosno relevantnih događaja. „Policija je reagovala u 14 slučajeva, od čega je u devet postupila u skladu sa zakonom, dok je u pet slučajeva reagovala suprotno zakonu.

U 14 događaja policija nije reagovala, dok za 18 nema dostupnih informacija“, naveli su iz instituta u saopštenju. Dodali su da je policija privela 12 osoba, dok su četiri osobe zadržane, uz jednu krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje. „Prema dostupnim podacima, u najvećem broju slučajeva, čak 42 od 46, meta nasilja su bili građani i studenti, dok su u dva slučaja meta bili predstavnici opozicije i posmatračke misije, a u dva slučaja članovi Srpske napredne