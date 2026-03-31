Lejkersi bolji od Vašingtona, 14 poena Vukčevića

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su danas na svom terenu ekipu Vašingtona sa 120:101 i tako upisali 12. pobedu u poslednjih 13 utakmica u NBA ligi.

U odsustvu suspendovanog Luke Dončića, najbolji u redovima Lejkersa bio je Lebron Džejms koji je zabeležio 21 poen, 12 asistencija i deset skokova. To je bila 1.228. pobeda Džejmsa u karijeri, uključujući i plej-of, čime se izjednačio sa Karimom Abdul-Džabarom po broju pobeda u istoriji NBA. Ostin Rivs, Luk Kenard i Džekson Hejz su dodali po 19 poena za pobednički tim. U timu Vašingtona, koji je izgubio 19. put u poslednjih 20 utakmica, najefikasniji je bio Vil