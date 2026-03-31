Manojlović (Kreni-Promeni): Napad na univerzitet je napad na Srbiju

Lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović osudio je današnji ulazak policije u zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu kao „napad na Srbiju“.

Optužio je policiju da „koristi“ smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu „kako bi se obračunala sa univerzitetom i studentima“. „Tragično je da stranka koja ima više krivičnih dela neko legalnih diploma gazi Ustav i autonomiju univerziteta“, naveo je Manojlović a preneo pokret Kreni-Promeni. Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su tokom dana u zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu u sklopu istrage o smrti studentkinje na Filozofskom