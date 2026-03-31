Stanković (Ujedinjeni-Nada za Niš): Nećemo prisustovati današnjoj sednici Skupštine grada Niša

Šef odborničke grupe „Ujedinjeni-Nada za Niš“ Miodrag Stanković saopštio je da ta odbornička grupa neće prisustvovati današnjoj sednici Skupštine grada Niša. „Smatramo da nakon pravosnažne osuđujuće presude predsedniku Skupštine ne postoje ni politički ni moralni uslovi za dalje normalno funkcionisanje ovog tela“, poručio je Stanković u saopštenju. Istakao je da problem legitimiteta vlasti u Nišu postoji od njenog formiranja, imajući u vidu da je opozicija na