(Foto) Građani i studenti protestuju ispred Rektorata: Okupljenima se obratio rektor, na ulazu u zgradu kordon policije

Građani, studenti i akademska zajednica okupili su se ispred Rektorata gde blokiraju ulicu ispred te zgrade u kojoj su pripadnici Uprave kriminalističke policije vrđili pretres koji je trajao više sati.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić izašao je večeras oko 22:20 iz zgrade Rektorata, nakon prepodnevnog ulaska policije koja je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva došla u sedište Univerziteta u okviru istrage smrti studentkinje Filozofskog fakulteta. Kako je istakla novinarka Newsmax Balkans rektor je naveo da je do sada policija zaplenila komjutere i drugu opremu i da su u zgradi pripadnici UKP i dalje. Istakao je da želči da sarađuje sa nadležnima, ali da