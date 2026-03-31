Posmatrači Saveta Evrope o lokalnim izborima: Na biračkim mestima uglavnom po propisima, situacija van njih alarmantna

Newsmax Balkans pre 3 sata
Posmatrački tim Saveta Evrope navela je u saopštenju o praćenju lokalnih izbora u Srbiji, koji su održani 29. marta, da je izborni proces unutar biračkih mesta "uglavnom bio u skladu sa procedurama", ali da je situacija van njih "bila alarmantna".

Delegacija je ocenila da su lokalne izbore u Srbiji obeležili nasilje i pritisci, uz upozorenje da je više političkih aktera bilo izloženo incidentima, dok je situacija van biračkih mesta ocenjena kao alarmantna. "Lokalni izbori u Srbiji u velikoj meri sprovedeni su u skladu sa procedurama unutar biračkih mesta, ali izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog nasilja, pritisaka i nepravilnosti zabeleženih van njih", piše u izveštaju. Kako su istakli, zabeleženi su
