Preliminarni rezultati izbora u Kladovu: Koalicija oko SNS osvojila 21 mandat, studentsko-građanska lista sedam

Newsmax Balkans pre 9 minuta  |  N. K.
Opštinska izborna komisija u Kladovu objavila je preliminarne rezultate izbora, prema kojima je lista "Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica" osvojila 8.043 glasa (70.63 odsto), dok je za listu "Kladovo ima nas - vreme je za promene" glasalo 2.979 birača (26,16 odsto).

Lista "Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica" imaće u novom sazivu lokalnog parlamenta 21 mandat, dok će listi "Kladovo ima nas - vreme je za promene" pripasti sedam mesta u odborničkim klupama. Izborni cenzus od tri odsto nije prešla lista "Grupa građana Srpski liberali za zeleno Kladovo", koja je osvojila 145 glasova (1,27 odsto). Na lokalne izbore u Kladovu, prema podacima objavljenim na sajtu Republičke izborne komisije, izašao je 11.401 birač od ukupno
