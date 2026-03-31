I danas hladno sa kišom i snegom: Kada se očekuje toplije vreme u Srbiji

Vreme će danas u Srbiji biti u većini mesta pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama, a najviša temperatura biće od sedam stepeni na severozapadu zemlje do 13 u Timočkoj Krajini, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), najavljujući slično vreme do vikenda.

Kraći sunčani intervali mogući su pre podne u Vojvodini, a posle podne na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca. Sutra se očekuje na severu Srbije i u Timočkoj Krajini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima oblačno, tek ponegde sa slabim padavinama, a jače naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom očekuje se uveče na jugu zemlje. Ta padavinska zona