Vremenska prognoza za sredu: Oblačno vreme, očekuju se kiša i sneg

U Srbiji će sutra biti oblačno, ponegde sa slabim padavinama, a jače naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom očekuje se uveče i tokom noći na jugu i jugozapadu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, na severu povremeno i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od dve do šest, a najviša dnevna od osam do 15 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, suvo i malo toplije. Vetar će biti slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura biće oko pet, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijusa. U Srbiji će u četvrtak i petak biti oblačno mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, uz količinu