U Srbiji u februaru 14 odsto više turista nego u isto vreme 2025.

U Srbiji je u februaru ove godine registrovano 289.455 turista, što je 14 odsto više nego u isto vreme 2025, a registrovano je 866.440 noćenja, odnosno 12,1 odsto više nego u februaru 2025. godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Broj stranih gostiju (136.920) bio je 11,9 odsto veći nego u februaru 2025, dok je domaćih turista bilo 152.535, odnosno 16,1 odsto više nego u isto vreme prošle godine. Domaći turisti su u februaru ostvarili ukupno 456.804 noćenja ili 15,7 odsto više nego u isto vreme 2025, a broj noćenja stranih turista (409.636) bio je veći za 8,4 odsto nego u februaru 2025. Najposećenije banje u februaru bile su Vrnjačka Banja, Banja Vrdnik, Sokobanja, Bukovička Banja i Banja