BLOG UŽIVO "Pustite rektora": Okupljeni skandiraju i zvižde policiji, čekaju dr Vladana Đokića da se obrati

Nakon upada Uprave kriminalističke policije (UKP) u zgradu Rektorata, profesori i studenti večeras u 19 sati pozivaju na protest. Veliki broj građana već je ispred ove zgrade, a Vasina ulica je blokirana.

Pripadnici UKP-a od jutros su u zgradi Rektorata, a sve veći broj građana pristiže pred ovu instituciju kako bi izrazili revolt zbog napada na Univerzitet, ali i podržali profesore i studente beogradskih fakulteta. Studenti su sa svojih profila pozvali na veliki protest ispred zgrade Rektorata danas u 19 sati. "Svi ispred Rektorata u 19 časova", naveli su Studenti u blokadi. Podsetimo, pripadnici UKP-a ušli su jutros u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu