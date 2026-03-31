Nemački dnevnik: I pored izbornog nasilja i prevara Vučićeva SNS gubi glasove birača

Lokalne izbore u Srbiji obeležili su nasilje i prevare, ali je Srpska napredna stranka autokratskog predsednika Aleksandra Vučića i pored svih mahinacija i maskiranih batinaša pretrpela ozbiljne gubitke, čak i u mestima koja su bila njena uporišta, piše danas dnevnik Frankfurter rundšau (FR).

Nemački dnevnik piše da je srpski "najviši večiti izborni kandidat" delovao "umorno i iscrpljeno" jer je nedeljama lično tokom izborne kampanje putovao u mesta poput Kule ili Aranđelovca, ali da ni posle izbora nije dozvolio da mu se uzme zadovoljstvo da sam proglasi pobedu u deset malih, provincijskih opština. "Pri tome rezultat izbora koje je Vučić unapred proglasio sudbonosnim daje jako malo razloga za pobedničko slavlje. Čak i u nekim nekadašnjim bastionima u