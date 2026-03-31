"Otkazivanje samita Brdo-Brioni ilustracija neuspešne spoljne politike Aleksandra Vučića"

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da je otkazivanje samita Brdo-Brioni ilustracija neuspešne spoljne politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Neuspeh u razvoju odnosa sa susedima, između ostalog, u velikoj meri pogađa Srbe u regionu. Populizam, promocija nacionalizma, antizapadni i anitevropski narativi, širenje straha i mržnje prema susedima su dobro poznati narativi koje je ova vlast preuzela iz ideologije Šešeljevih radikala iz koje je potekla i od koje se nikada iskreno nije ogradila", naveo je Resorni odbor za spoljnu politiku stranke SRCE u saopštenju. Iz stranke SRCE dodali su da je tokom više od