Počela hitna sednica niške Skupštine bez opozicije – usvojena ostavka Igora Novakovića

Hitna sednica Skupštine Niša sazvana je zbog izbora novog predsednika parlamenta nakon što je Igor Novaković pravosnažno osuđen. Na dnevnom redu je izbor novog predsednika, a jedini kandidat je socijalista Darko Nikolić. Predstavnici opozicije su najavili da neće prisustvovati sednici.

Predstavnici opozicije nisu došli, kao što su najavili za Južne vesti odbornici Dragan Milić, Ana Eraković, Dragana Milutinović,Tamara Milenković Kerković, Miodrag Stanković, Oliver Paunović i Mihajlo Cvetković. Sednicom Skupštine, zakazanom juče za danas, predsedava zamenik predsednika Vladica Maričić. Igor Novaković se javio po Poslovniku i prvo pročitao obrazloženje zahteva svog advokata, a onda održao govor sastavljen i od političkih poruka. Taj govor trajao je