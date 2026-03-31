RHMZ: Tokom dana pretežno oblačno i hladno uz slabe padavine

U Srbiji će danas u većini mesta biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama, odnosno sa slabom ili sipećom kišom u nizijama i sa slabim snegom u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Кraći sunčani intervali mogući su pre podne u Vojvodini, a posle podne na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati od dva do šest stepeni, a najviša od sedam stepeni na severozapadu Srbije do 13 stepeni u Timočkoj Кrajini. U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladno, veći deo dana suvo, a pojava slabe ili sipeće kiše javljaće se u prekidima u