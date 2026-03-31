Saša Obradović odgovorio Karliku Džonsu, pa poručio: "Ovo je najbolje što imamo..."

Saša Obradović, trener Crvene zvezde, održao je konferenciju za medije nakon pobede crveno-belih nad Dubaijem, 84:82.

"Prvo čestitam igračima na pobedi, sasvim zasluženoj. Dobro odrađena utakmica, imali smo pred utakmicu dosta kadrovskih problema, posle onako teške nedelje u Španiji. Kodi je imao problema sa leđima, Čima sa zglobom. Semi je zbog onog pada imao problem, nije mogao da igra. Ali, kao i utakmica protiv Partizana, Moneke je otkazao. Bolje smo odreagovali, diktirali tempo i igrali tu rutinsku košarku." Trener crveno-belih potom se osvrnuo na segmente igre koji i dalje