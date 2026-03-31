UN saziva hitan sastanak nakon pogibije vojnika u Libanu

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) održaće danas hitan sastanak posle smrti tri indonežanska vojnika misije UN u južnom delu Libana, gde je Izrael danas objavio smrt četvorice svojih vojnika, preneli su francuski mediji.

Sastanak, koji će početi danas u 16.00 po evropskom vremenu, zatražila je Francuska. Privremene snage UN u Libanu (UNIFIL) saopštile su da sprovode istragu nakon što su tri indonežanska vojnika poginula "u eksploziji nepoznatog porekla koja je uništila njihovo vozilo u blizini Bani Hajan" na jugu Libana kod granice sa Izraelom. Dva vojnika UN su ranjena u toj eksploziji, naveo je UNIFIL. Izraelska strana saopštila je jutros da su četiri vojnika stradala na jugu