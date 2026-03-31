Boj na Kosovu: za koga navijate večeras?

Iz perspektive ovdašnjih „ljubitelja fudbala“, huliganskih grupa i, generalno, nacionalista svih fela stvari teško da su mogle gore da se poklope: na putu plasmana selekcije Kosova na SP stoje još samo – Turci

Opet na Kosovo udariše Turci… Ovog puta kako bi tamo obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo u fudbalu. A Srbi? Oni mogu samo da sede kod kuće, zure u televizore – ne nužno uključene – i jedu se od muke. Tako, naime, stvari stoje ovog 31. marta: u jednoj od četiri finalne utakmice evropskog baraža za odlazak na Mundijal koji se ovog leta održava u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi, u Prištini se večeras sastaju reprezentacije Kosova (ili Kosova*, ako je nekome