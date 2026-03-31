Aksel Butej MVP petog kola Top 8 faze ABA lige

Košarkaš Budućnosti iz Podgorice Aksel Butej najkorisniji je igrač (MVP) petog kola top 8 faze ABA lige, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Butej je u pobedi Budućnosti protiv Igokee rezultatom 100:75 za 30 minuta zabeležio 27 poena, pet skokova i četiri asistencije, uz šut iz igre 10/16. On je imao indeks korisnosti 37, što je najbolji učinak u petom kolu top 8 faze ABA lige. Košarkaši Budućnosti se nalaze na četvrtom mestu na tabeli ABA lige sa 16 pobeda i pet poraza, a u sledećem kolu dočekaće Partizan. Dvejn Bejkon iz Dubaija bio je najbolji strelac sa 31 poenom protiv Crvene zvezde. Dušan Miletić