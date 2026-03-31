Aksel Butej MVP petog kola Top 8 faze ABA lige

Košarkaš Budućnosti iz Podgorice Aksel Butej najkorisniji je igrač (MVP) petog kola top 8 faze ABA lige, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Butej je u pobedi Budućnosti protiv Igokee rezultatom 100:75 za 30 minuta zabeležio 27 poena, pet skokova i četiri asistencije, uz šut iz igre 10/16. On je imao indeks korisnosti 37, što je najbolji učinak u petom kolu top 8 faze ABA lige. Košarkaši Budućnosti se nalaze na četvrtom mestu na tabeli ABA lige sa 16 pobeda i pet poraza, a u sledećem kolu dočekaće Partizan. Dvejn Bejkon iz Dubaija bio je najbolji strelac sa 31 poenom protiv Crvene zvezde. Dušan Miletić
Povezane vesti »

Zasluženo: As Budućnosti poneo laskavo priznanje!

Zasluženo: As Budućnosti poneo laskavo priznanje!

Hot sport pre 12 minuta
Džejms zasenio Vukčevića

Džejms zasenio Vukčevića

Sputnik pre 12 minuta
Butej MVP kola ABA lige

Butej MVP kola ABA lige

Sport klub pre 2 minuta
ABA liga nije imala dilemu! Stranac je MVP petog kola Top 8 faze!

ABA liga nije imala dilemu! Stranac je MVP petog kola Top 8 faze!

Večernje novosti pre 27 minuta
Budućnost u naletu pred Partizan, razigrani Butej MVP petog kola

Budućnost u naletu pred Partizan, razigrani Butej MVP petog kola

Sportske.net pre 52 minuta
As Budućnosti MVP kola

As Budućnosti MVP kola

B92 pre 1 sat
Priznanje za asa budućnosti! Butej MVP petog kola Top 8 faze ABA lige!

Priznanje za asa budućnosti! Butej MVP petog kola Top 8 faze ABA lige!

Kurir pre 2 sata
U jeku pregovora sa Karlikom, Miško završava veliki posao u Partizanu!

U jeku pregovora sa Karlikom, Miško završava veliki posao u Partizanu!

Sportske.net pre 17 minuta
Gde i kod koga to tačno ide Andrej Kostić?

Gde i kod koga to tačno ide Andrej Kostić?

Sportske.net pre 7 minuta
Slavni italijanski klub ozvaničio saradnju: Andrej Kostić u Milanu

Slavni italijanski klub ozvaničio saradnju: Andrej Kostić u Milanu

Danas pre 17 minuta
Andrej Kostić zvanično u Milanu

Andrej Kostić zvanično u Milanu

RTS pre 12 minuta
Košarka: Spartak pobedom osigurao plej-in ABA lige

Košarka: Spartak pobedom osigurao plej-in ABA lige

Subotica.com pre 17 minuta