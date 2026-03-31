Srbija neumorno pokušava da izjedanči, Saudijska Arabija organizovana

Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli prijateljski meč koji za dve selekcije nosi potpuno različit značaj. Direktan prenos je na Drugom programu RTS-a, a tok utakmice možete pratiti i na našem portalu. Trenutni rezultat je 1:0 u korist Saudijske Arabije.

28' Prekid igra šansa za Srbiju - 0:1 Organizaciono Saudijska Arabija igra defanzivno, ali to dobro radi, jer neutrališe sve napade Srbije, koji se uglavnom završavaju ispred šesnaesterca rivala. U tom pogledu, prekid igra je šansa da Srbija dođe do pogotka. 25' Još jedan žuti karton - 0:1 Abdulah Al-Hamdan, strelac gola je dobio žuti karton. 22' Prvi žuti karton - 0:1 Mohamed Kano je dobio javnu opomenu od Balaža Berkea. 18' Trudi se Srbija, ali bez rezultata -