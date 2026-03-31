Tramp ima predlog za zemlje koje nemaju gorivo zbog Ormuza; Pezeškijan: Agresija će biti okončana

Nastavljaju se sukobi na Bliskom istoku. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je zemljama koje nemaju gorivo zbog blokade Ormuskog moreuza, da mogu da ga kupe od SAD ili odu do moreuza i tamo ga uzmu. Sa druge strane, iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je da će svaka odluka o okončanju agresije koji su Iranu nametnule SAD i Izrael biti doneta isključivo na osnovu uslova i nacionalnih interesa Irana.

13:33 Tramp: Ko nema gorivo zbog Ormuza, neka ode tamo i uzme ga ili ga kupi od SAD Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je zemljama koje nemaju gorivo zbog blokade Ormuskog moreuza, da mogu da ga kupe od SAD ili odu do moreuza i naprosto ga uzmu tamo. "Sve te zemlje koje ne mogu da dobiju mlazno gorivo zbog Ormuskog moreuza, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo da se umeša u obezglavljivanje Irana, imam predlog za vas. Pod jedan,