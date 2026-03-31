BLISKOISTOČNI SUKOB: Crni bilans Gaze - više od 72.000 poginulih u izraelskim napadima; Tramp: SAD pregovaraju sa predsednikom parlamenta Irana

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da Vašington pregovara sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom i da će SAD u roku od nedelju dana znati da li dve strane mogu da sarađuju. Iranska vojska saopštila je da je izvela opsežnu operaciju bespilotnim letelicama na vojne ciljeve u izraelskim gradovima Tel Aviv i Nof Hagalil. U Libanu od 2. marta poginulo najmanje 1.247 osoba.

Donald Tramp je zapretio potpunim uništenjem iranske energetske infrastrukture, ostrva Harg i postrojenja za desalinizaciju u slučaju da "novo" iransko rukovodstvo i Sjedinjene Američke Države ne postignu sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Tramp tvrdi i da Vašington pregovara sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom i da će SAD u roku od nedelju dana znati da li dve strane mogu da sarađuju. Američki državni sekretar Marko Rubio