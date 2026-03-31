EU: Izraelski zakon o smrtnoj kazni korak unazad u poštovanju ljudskih prava

BRISEL - Evropska komisija osudila je Izrael zbog usvajanja zakona o smrtnim kaznama, ocenivši taj akt kao "jasan korak unazad" po pitanju poštovanja ljudskih prava, saopštio je portparol komisije Anuar El Anuni.

"Zakon o smrtnoj kazni u Izraelu je veoma zabrinjavajući za nas u EU. Ovo je jasan korak unazad - uvođenje smrtne kazne, zajedno sa diskriminatornom prirodom zakona. Ovo je jasan negativan trend u pogledu obaveza Izraela u pogledu poštovanja ljudskih prava", rekao je portparol komisije novinarima u Briselu, prenosi briselski portal Politiko. Više evropskih zemalja izrazilo je "duboku zabrinutost" zbog, kako navode, "de fakto diskriminatorskog karaktera zakona".