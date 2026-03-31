SAD produžile rok za potencijalne kupce imovine Lukoila do 1. maja

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države produžile su rok po četvrti put kompanijama za pregovore sa ruskim Lukoilom o kupovini njene strane imovine nakon što je Vašington prošle godine uveo sankcije toj energetskoj kompaniji.

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je ovog puta rok za mesec dana, do 1. maja, za kompanije zainteresovane za kupovinu strane imovine vredne oko 22 milijarde dolara, prenosi Rojters. Među zainteresovanim stranama za imovinu su američka privatna investiciona kompanija Carlyle, američki naftni gigant Exxon Mobil, i Ševron Korporacija, Međunarodna holding kompanija konglomerata Abu Dabija i austrijski investitor Bernd Bergmair, bivši većinski