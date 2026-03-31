UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski upozorava Belorusiju da ne dozvoli da je Rusija uvuče u rat; Napad dronovima u Melitopolju

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.497 dan. Nastavljaju se borbe na terenu. Guverner Zaporoške oblasti rekao je da su ukrajinske snage napale Melitopolj borbenim dronovima i da je povređeno šest civila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je Belorusiju da ne dozvoli da je Rusija uvuče u rat i dodao da je Ukrajina spremna da upotrebi sva neophodna sredstva kako bi sprečila lansiranje raketa "orešnik“ iz Belorusije.

Ukrajinske snage napale su Melitopolj borbenim dronovima, rekao je guverner Zaporoške oblasti Jevgen Balicki. Istakao je da je u napadu povređeno šest civila – četiri žene i dva muškarca. "Nekoliko dronova je oboreno dok su se približavali gradu. Civilna infrastruktura je oštećena. Balicki je pozvao stanovnike da ostanu mirni, da se drže podalje od prozora i da ne ometaju operacije protivvazdušne odbrane", navode RIA Novosti. Ukrajinski predsednik Volodimir