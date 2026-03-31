Cijene energije u eurozoni uzletjele najsnažnije u tri godine

ZAGREB - Inflacija u eurozoni snažno je ubrzala u ožujku, uz najsnažniji skok cijena energije od početka 2023. godine, u uvjetima poremećaja u opskrbi s Bliskog istoka, pokazali su u utorak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda.

Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u ožujku 2,5 posto, izračunali su statističari. U veljači je bila iznosila 1,9 posto, a u siječnju 1,7 posto. Europska središnja banka definira stabilan rast cijena stopom inflacije od dva posto. Energija: Najsnažniji skok od veljače 2023. Daleko najsnažnije poskupjela je u ožujku energija, za 4,9 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, najsnažnije od veljače