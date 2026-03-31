Dr Matić (Ujedinjeni-Sevojno): „Očekujemo da vlast formiramo sa Zdravom Srbijom“

Nosilac liste „Ujedinjeni-Sevojno“ dr Dušan Matić izjavio je da bi vlast u Sevojnu trebalo da formiraju sa Zdravom Srbijom jer je predsednik lokalnog odbora te stranke pre izbora obećao da neće ulaziti u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom (SNS).

Matić je agenciji Beta kazao da su na izborima 29. marta „Ujedinjeni-Sevojno“ i koalicija oko SNS-a osvojili po devet mandata, dok je Zdrava Srbija sa 131 glasom osvojila jedno odborničko mesto. „Predsednik Opštinskog odbora Zdrave Srbije u Sevojnu Avram Ilić je pre izbora rekao da oni ne predstavljaju strukturu vlasti i da neće praviti koaliciju sa SNS-om. Očekujemo da će Ilić održati reč i da ćemo zajedno formirati vlast u Sevojnu“, rekao je Matić. On je dodao da