Tripl-dabl Lebrona u odsustvu Dončića, Tristan dvocifren

U noći nedelje na ponedeljak odigrano je osam NBA utakmica.

Pobede su ostvarili Majami, Atlanta, Finiks, San Antonio, Minesota, Klivlend, Oklahoma i Los Anđeles Lejkersi. Lejkersi su došli do 12. pobede u poslednjih 13 utakmica i to bez Luke Dončića. Ruku na srce, protivnik im je bila jedna od najslabijih ekipa lige Vašington Vizardsi, slavili su 120:101 a u odsustvu prve zvezde tima i kandidata za MVP Lebron Džejms je iskoračio na najbolji mogući način. Zabeležio je novi tripl-dabl, treći ove sezone a 125. u karijeri.