Niška opozicija pokreće inicijativu za raspisivanje lokalnih izbora

U Nišu je danas saopšteno da će u narednim danima biti pokrenuta inicijativa za raspisivanje novih lokalnih izbora, uz tvrdnje da aktuelna gradska vlast nema legitimitet i da je formirana suprotno izbornoj volji građana.

Obraćajući se medijima, Đorđe Stanković iz Narodnog pokreta Srbija izjavio je da opozicija već gotovo dve godine ukazuje na, kako tvrdi, nezakonito funkcionisanje vlasti u Niš, naglašavajući da su izborni rezultati, prema njegovim rečima, bili jasni. „Ako hoćemo slobodu, za nju moramo da se borimo. Ova vlast je izgubila izbore i po broju mandata i po broju glasova, ali je uprkos tome prekrojila izbornu volju građana“, naveo je Stanković. On je dodao da je gradska