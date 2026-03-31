ABA liga proglasila MVP-a kola: Dominantna partija Francuza, pokušaće to da ponovi protiv Partizana

Košarkaš Budućnosti iz Podgorice, Aksel Butej, proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) petog kola Top 8 faze ABA lige, objavljeno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Francuski bek briljirao je u ubedljivoj pobedi svog tima nad Igokeom (100:75), gde je za 30 minuta na parketu zabeležio 27 poena, pet skokova i četiri asistencije. Posebno je bio efikasan u šutu iz igre, koji je završio sa 10 pogođenih pokušaja iz 16. Sa ukupnim indeksom korisnosti od 37, Butej je ostvario najbolji individualni učinak u ovom kolu Top 8 faze regionalnog takmičenja. Podgoričane već u narednoj rundi očekuje veliki izazov, pošto u dvoranu „Morača“