Bez vode danas delovi Barajeva i Čukarice zbog radova Elektrodistribucije Srbije

Više objekata beogradskog vodovodnog sistema u Barajevu i Čukarici u utorak, 31. marta, neće imati vodu od 8 do 13 časova zbog radova Elektrodistribucije Srbije i najavljenih prekida u snabdevanju električnom energijom.

Bez vode će danas ostati naselja Barajevo (centar), Vranić, Baćevac, Boždarevac, Šiljakovac, Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica, Karaula, Stražarija, Plandište, Guncati, Srednji kraj, Ravni gaj i Meljak, saopšteno je na sajtu Beoinfo. Vodu neće imati i potrošači na delu opštine Čukarica: u Beogradskoj i okolnim ulicama (od Mirkovićeve do Ibarskog puta), kao i u Ulici Gorskog cara sa pripadajućim saobraćajnicama u naselju Sremčica, te u Ulici 1. maja u naselju