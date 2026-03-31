Livit: Vojska SAD nadograđuje Belu kuću, gradi se nova balska dvorana sa bunkerom

Vojska Sjedinjenih Američkih Država radi na unapređenju objekata Bele kuće u okviru izgradnje nove balkse dvorane istočnog krila, saopštila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Levit, nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio "masivni" kompleks ispod balske dvorane sa pojačanim bezbednosnim merama.

Livit je, na konferenciji za novinare, izjabila da vojska vrši nadogradnje postojećih objekata, ali da ne može da iznese više detalja, preneo je Rojters. Njeni komentari su usledili nakon Trampovog izveštaja o novoj balskoj dvorani vrednoj 400 miliona dolara, koja treba da zameni srušeno Istočno krilo. U nedelju je Tramp novinarima predstavio maketu novog objekta, ističući sigurnosne karakteristike, uključujući "neprobojno staklo" i "krov otpornan na dronove".